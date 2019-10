Pedina e molesta una ragazza a Palermo: arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato con l'accusa di aver pedinato e molestato una giovane sabato 26 ottobre. La vittima, che stava camminando in corso Vittorio Emanuele, è stata seguita per alcuni metri dal ragazzo, di origini gambiane. Dopo averla raggiunta, il 19enne ha cercato di condurla in un vicolo, ma la ragazza è riuscita a sottrarsi alle grinfie dell'uomo e ha trovato rifugio in un negozio gestito da bengalesi, i quali le hanno assicurato protezione sbarrando la strada all'aggressore. Gli agenti della squadra mobile di Palermo sono giunti nella zona e hanno bloccato l'aggressore arrestandoloo per violenza sessuale.