Catania, ladro si infilza la gamba in un cancello mentre scappa

Un ragazzo, di 19 anni, è rimasto infilzato in una lancia in ferro del cancello esterno di una villa di Catania, che stava per svaligiare, mentre tentava di fuggire per l'arrivo dei carabinieri. Assieme al giovane, trovato in possesso di un cacciavite, erano presenti anche due complici che sono riusciti a far perdere le loro tracce. Il 19enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai militari dell'Arma per tentativo di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il 19enne tagliando parte del cancello. Lo sbarra è stata tolta dalla gamba del giovane in ospedale dai medici che lo hanno giudicato guaribile in 10 giorni. Il 19enne in passato era già stato denunciato per reati contro il patrimonio. A chiamare i carabinieri è stata la padrona della villa, che era all'interno della sua abitazione quando i tre sono entrati.