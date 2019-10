Le previsioni meteo del weekend a Palermo dal 26 al 27 ottobre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli. Mare mosso. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione di bassa pressione insiste sui mari meridionali e rinnova condizioni di maltempo sulla Sicilia orientale. Qui saranno possibili rovesci e piogge sparse. Fenomeni che tenderanno ad interessare nuovamente il settore meridionale. Meglio altrove specie in Campania con tempo più asciutto e soleggiato. Temperature in aumento su Campania e Calabria tirrenica, stabili altrove. Venti tesi da Grecale e Levante con mari molto mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti quattro millimetri di pioggia.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,9 µg/m³.