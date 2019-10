Meteo a Palermo: le previsioni del 24 ottobre

La situazione meteo in città

A Palermo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 17.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Giornata contraddistinta dall'afflusso di correnti umide dai quadranti meridionali e dal transito di nuvolosità alta e stratiforme, più estesa e compatta dal pomeriggio. Entro sera i primi fenomeni a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi lungo i tratti costieri, raggiungono il Trapanese e l'Agrigentino, per poi estendersi ai settori centro-occidentali dell'isola nel corso della notte. Temperature in lieve flessione nei valori massimi, ma ancora ben superiori alle medie climatiche. Mari: Ionio da poco mosso a mosso, Tirreno da mosso a molto mosso, Canale di Sicilia da molto mosso ad agitato nel settore ad Ovest di Malta.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.