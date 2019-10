La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata sulla Sicilia, con al più innocue velature di passaggio e gli ormai consueti banchi di nebbia o foschia nottetempo e al primo mattino nelle vallate interne. Temperature ben superiori alle medie climatiche di fine ottobre; valori diurni in nuovo aumento sul versante tirrenico siciliano con massime fino ai 27-29°C nel Palermitano, pressoché stazionari altrove. Venti deboli, in progressivo rinforzo da SE in Sicilia. Mari mossi.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.