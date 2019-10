Quattro donne e un uomo, appartenenti a due gruppi familiari, sono stati denunciati per rissa aggravata e lesioni personali a Camporotondo Etneo, in provincia di Catania. Sono accusati di aver preso parte a una lite avvenuta in strada, scoppiata a causa delle pigioni di locazione di un appartamento che non sarebbero state pagate. Uno dei partecipanti è stato preso a morsi in un avambraccio ed è stato dichiarato guaribile in 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.