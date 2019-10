Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 21 ottobre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Il promontorio subtropicale abbraccia ancora il Sud Italia, determinando una giornata stabile e soleggiata sulla Sicilia, salvo locali banchi di nubi basse lungo le coste nelle ore più fresche. Nottetempo si rinnovano condizioni favorevoli alla formazione di foschie nelle valli e in alcuni settori di pianura. Temperature in flessione sul Nord Sicilia. Venti deboli di direzione variabile, salvo rinforzi da SE sul Canale di Sicilia. Mari: poco mossi lo Ionio e il Tirreno, da mosso a molto mosso il Canale di Sicilia.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.