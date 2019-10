Ciclista si trancia una mano, al Civico di Palermo gliela riattaccano

Un giovane ciclista è caduto ad Alcamo, comune di 45mila abitanti in provincia di Trapani, mentre si stava allenando e si è tranciato una mano. In seguito a un complesso intervento chirurgico, però, è riuscito a non perdere l'arto, che gli è stato riattaccato presso l'ospedale Civico di Palermo. Per accelerare i tempi dell'intervento, il 18enne è stato trasportato con l'elisoccorso, che ha consentito al paziente essere portato in sala operatoria in pochi minuti.

Intervento di microchirurgia

L'intervento di microchirurgia è stato eseguito nel reparto del direttore della Chirurgia Plastica, Luigi Solazzo, dal responsabile della chirurgia della mano, Salvo Gullo. Grazie all'operazione, l'arto è stato riattaccato. Per sapere se la mano riuscirà a recuperare la propria completa funzionalità, però, sarà necessario ancora del tempo.