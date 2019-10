Catania, deve espiare una pena di cinque anni per droga: arrestato

A Catania, un uomo di 68 anni, R.I., è finito in manette perché deve espiare una pena di cinque anni, cinque mesi e 22 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L'uomo è stato rintracciato in via Caduti del Lavoro: la polizia ha eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 16 ottobre scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

I precedenti

In passato il 68enne è stato condannato per la partecipazione al clan Santapaola e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti inflittagli nell'ambito dell'operazione "Orsa Maggiore".