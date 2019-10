I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 41enne residente in un paese della provincia per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della convivente. L'uomo la picchiava perché lei si rifiutava di avere rapporti sessuali e la colpiva con schiaffi e pugni nel tentativo di denudarla. La donna è riuscita a resistere all'aggressione e ha denunciato l’episodio ai carabinieri, raccontando di aver anche subito un lungo periodo di soprusi e violenza. I medici dell’ospedale le hanno dato 10 giorni di prognosi per "ecchimosi dell’arto superiore destro e anca destra, contusione dell'emitorace destro".

L’ormai ex convivente è ora ospite di una struttura dedicata alle donne vittime della violenza di genere, mentre l’arrestato è stato condotto nel carcere di Catania, come ha disposto il gip che ha convalidato la richiesta della Procura distrettuale di Catania.