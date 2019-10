La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La perturbazione giunta nella notte sull'alta Campania tende a traslare rapidamente verso Sudest, interessando marginalmente - e con entità ridotta - anche le estreme regioni meridionali. Da segnalare ancora residui rovesci mattutini in Campania, in generale esaurimento nella seconda parte del giorno a partire dai settori settentrionali della regione. Tempo in peggioramento sulle coste tirreniche della Calabria, ivi con qualche pioggia intermittente tra Cosentino, Lametino e Vibonese. Condizioni di generale variabilità in Sicilia con locali acquazzoni temporaleschi in sviluppo nel corso del pomeriggio tra Etna, Nebrodi, Ennese, Piana di Catania e Iblei.

La situazione meteo a Caltanissetta

A Caltanissetta nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serataDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,2 µg/m³.