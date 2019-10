I Nas di Catania hanno sequestrato diverse tonnellate di miele semilavorato all'interno di aziende produttrici della provincia perché "non era stata minimamente dimostrata l’origine e la provenienza, in violazione della procedura di rintracciabilità commerciale". I militari dell’Arma e il personale medico veterinario dell’Asp hanno sottoposto il prodotto a vincolo sanitario, prelevando dei campioni con cui svolgere analisi chimiche per accertarne la conformità e la salubrità.

Le raccomandazioni dei Nas

I Nas ricordano, inoltre, che i produttori e i commercianti sono tenuti a informare il consumatore finale apponendo un’etichetta dalla quale ci si possa accertare della natura dell’alimento, dell’eventuale presenza di allergeni e di altre caratteristiche salienti. Si tratta della cosiddetta "filiera alimentare", che per legge deve essere utilizzata anche per la provenienza e l’esatta origine del prodotto in vendita.