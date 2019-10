Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 14 ottobre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, eccetto per qualche addensamento sparso ma di poco conto. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 3550 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.