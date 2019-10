Incidente nel Ragusano, scontro tra due auto: morta 47enne

Una donna di 47 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo, in provincia di Ragusa. L'auto su cui viaggiava la vittima, Irene Frasca, residente a Giarratana, si è scontrata con un'altra vettura. Insieme alla 47enne a bordo dell'auto c'era anche un'altra donna, che è rimasta ferita nell'impatto ed è stata ricoverata in ospedale. Sono in corso rilievi da parte della polizia provinciale per ricostruire la dinamica dell'incidente.