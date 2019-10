La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Seppur in parziale indebolimento, un campo anticiclonico rinnova condizioni di generale stabilità al Meridione. Ancora una giornata improntata ad un ampio soleggiamento, inframezzato dal transito di innocue velature, persistono condizioni di variabilità diurna in Sicilia, specie nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi. Temperature senza variazioni degne di nota e ancora superiori allo norma. Venti deboli orientali, mari poco mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.