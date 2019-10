Un uomo di 37 anni è sttato fermato dalla polizia di Palermo con l'accusa di aver picchiato la convivente di 35 anni, colpita al volto con un pugno, in un'abitazione nel quartiere Brancaccio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata 'colpevole' di non avergli consegnato la sua card del reddito di cittadinanza, con la quale l'uomo voleva prelevare dei soldi. Dopo l'aggressione l'uomo è scappato mentre la convivente si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Civico, dove i medici hanno chiamato la polizia e hanno riscontrato un trauma facciale guaribile con una prognosi di 25 giorni. La donna ha rifiutato di essere portata in una comunità protetta.

Il fermo

Gli investigatori hanno inviato un'informativa in procura e, sulla scorta degli elementi acquisiti, il pm Giorgia Righi ha emesso un decreto di fermo per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi pluriaggravate. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato Brancaccio.