Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend del 12-13 ottobre

Sarà aperta per tutto il weekend, presso l'Instituto Cervantes di via Argenteria nuova, la mostra "A’ Vucciria, gli ultimi eroi", nella quale la storia del quartiere palermitano viene raccontata dalle fotografie di Giulio Gallo Gallo. Alla Libreria del Mare, invece, sono esposti gli scatti di Maurizio De Simone, che raffigurano alcuni dei volti più celebri della Sicilia, personaggi che hanno onorato l’arte, la cultura e lo sport in Italia e nel mondo.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

"A’ Vucciria, gli ultimi eroi" - Istituto Cervantes

Da giovedì 10 ottobre e per tutto il weekend, l'Instituto Cervantes di via Argenteria nuova, nella ex Chiesa di Santa Eulalia dei catalani, a Palermo, ospita "A’ Vucciria, gli ultimi eroi", la mostra sulla vita e le storie dei commercianti del quartiere palermitano del fotografo Giulio Gallo Gallo. Esposti 63 scatti a colori e in bianco e nero che raffigurano i fondatori dei negozi, ma anche immagini sacre e di devozione custodite negli altarini delle botteghe del quartiere.

"Le foto raccontano…" - Libreria del Mare

Leonardo Sciascia, Renato Guttuso, Andrea Camilleri, Ignazio Buttitta, Bruno Caruso, Emilio Greco, Pino Caruso, Vincenzo Consolo sono solo alcuni dei volti più noti della Sicilia immortalati negli scatti di Maurizio De Simone, che da venerdì 11 a giovedì 17 ottobre saranno esposti alla Libreria del Mare di Palermo, in via Cala. “Le foto raccontano…”, organizzata dal fotografo insieme Toti Librizzi, è dedicata “al ricordo di tutti gli amici che hanno onorato l'arte, la cultura e lo sport in Italia e nel mondo”.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a ottobre 2019

La casa delle farfalle - Museo Riso

Il 5 ottobre ha riaperto "La Casa delle Farfalle" al Museo Riso, in corso Vittorio Emanuele 365, a Palermo. Nella prima edizione, il progetto si è rivelato essere una forte attrattiva per svariate tipologie di visitatori, dalle famiglie ai turisti, dagli studenti universitari agli alunni delle scuole elementari e materne. “La Casa delle Farfalle” resterà aperta fino al 31 dicembre.

"Bim Bum Bam" - Complesso Monumentale dello Steri

Una mostra interamente dedicata ai giocattoli, visti come vere e proprie opere d’arte. "Bim Bum Bam. Il gioco è vita. Il gioco è memoria. Il gioco è arte" è stata inaugurata giovedì 3 ottobre presso la Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri. Si tratta di un percorso espositivo, curato da Ermanno Tedeschi e Flavia Alaimo, che raccoglie giocattoli di epoche diverse, libri, fumetti e fotografie e racconta l’esperienza del gioco come mezzo di svago e di apprendimento. La mostra è visitabile fino a lunedì 23 dicembre.

"Leonardo. La macchina dell’immaginazione" – Galleria d’Arte Moderna

È aperta alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo la mostra "Leonardo. La macchina dell’immaginazione", un’esposizione multimediale curata da Treccani e progettata da Studio Azzurro. In programma fino al 26 gennaio, l’esposizione si compone di sette videoinstallazioni, di cui cinque interattive, che coinvolgono il visitatore in un racconto di immagini e suoni capace di rievocare il complesso mondo dell’immaginazione di Leonardo.

"La prima volta di un’abitudine" - L’Ascensore

Da sabato 7 settembre a domenica 13 ottobre, le opere dell’artista spagnolo Juan Carlos Ceci sono in mostra all’interno degli spazi espositivi de L'Ascensore in vicolo Niscemi 8, a Palermo. L’esposizione, il cui titolo è "La prima volta di un’abitudine", si compone per lo più di piccoli oli rappresentanti spazi naturali e invita lo spettatore a guardare i lavori in maniera attiva e critica.

"Le favole di Leonardo da Vinci" – Loggiato di San Bartolomeo

Sono 59 le tavole, tra testi e disegni, esposte alla mostra "Le favole di Leonardo da Vinci" di Beppe Madaudo, tutte ispirate alle Favole scritte dal Genio toscano, nel quale i racconti vengono interpretati come metafora della condizione umana che sfida gli elementi, imponendo leggi che ne muteranno per sempre l’armonia originaria. Oltre alle illustrazioni, alcune delle quali introdotte da Santo Versace, sono in mostra altri 13 dipinti realizzati ad hoc per l’occasione, che propongono una rivisitazione di altrettante opere leonardesche. L’esposizione è visitabile presso il Loggiato di San Bartolomeo fino al 31 ottobre.

"Shifting Stances" – Palazzo Riso

È visitabile fino al 2 dicembre, presso il Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea Palazzo Risi di Palermo la mostra fotografica "Shifting Stances". Realizzata in collaborazione con il Museo regionale Palazzo D’Aumale di Terrasini, l’esposizione si compone di diverse installazioni. Tra queste, Divided To The Ocean di James Russell Cant, che presenta ritratti di persone che sono emigrate attraverso il mare in Inghilterra, e Sea/Change, l’evoluzione del panorama sociale di Folkestone, città della costa inglese, vista attraverso l’obiettivo di Lee Broadhurst-Hooper. Orari di visita: martedì, mercoledì e domenica dalle ore 10 alle 19:30. Dal giovedì al sabato dalle ore 10 alle 23:30. Lunedì chiuso.

Mostre da non perdere nel resto della Sicilia

"Brandelli di superstizione" – Cocco Arte Contemporanea (Messina)

La stagione 2019-2020 dello studio Cocco Arte Contemporanea di Messina apre con la mostra fotografica "Brandelli di superstizione" di Dodo Veneziano. Il titolo dell’esposizione richiama la Sicilia rurale e le sue tradizioni, tema centrale degli scatti del fotografo palermitano. La mostra resterà aperta fino al 26 ottobre con i seguenti orari: mercoledì, venerdì e sabato dalla 17:30 alle 20:00.

"Scoprici, Antonello da Messina" - Museo Mandralisca di Cefalù (PA)

È aperta da sabato 8 giugno la mostra "Scoprici, Antonello da Messina. Due ritratti per Cefalù", a cura del professor Giovanni Carlo Federico Villa. Per la prima volta a Cefalù, e fino al 26 novembre, un’opera non siciliana di Antonello da Messina sarà esposta nella Pinacoteca Mandralisca: il “Ritratto d’uomo” della collezione Mandralisca sarà in compagnia del “Ritratto d’uomo – Malaspina”, della collezione dei Musei Civici di Pavia.

"Leonardo da Vinci, i volti di un genio" - Catania

I saloni di Palazzo Valle, a Catania, ospitano fino al 24 novembre la mostra "Leonardo Da Vinci - I volti di un genio". Installazioni audiovisive, ricostruzioni realistiche, applicazioni di realtà mista e aumentata, infografica, repliche dei manoscritti dell’artista e inventore toscano e sorprendenti applicazioni tecnologiche accompagneranno i visitatori alla scoperta del Genio. Il progetto è di Christian Gálvez, prodotto da Sicilia Musei, Italia Museo, Iniciativas Y Exposiciones, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia Madrid e la collaborazione di Leonardo DNA Project. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00.

Eventi per bambini a Palermo

"Acquerelli di Natura" - Dudi Libreria per Bambini

La cartiera Fabriano organizza per il quarto anno consecutivo The Big Draw, il più grande festival di disegno al mondo. All’iniziativa aderisce anche Orto Capovolto, che organizza, sabato 12 ottobre, "Acquerelli di Natura", un laboratorio di disegno pensato per i più piccoli, che dalle 17 alle 18 presso la Dudi libreria per bambini e ragazzi di Palermo, Via Quintino Sella 71, potranno dare libero sfogo alla loro creatività.

"Il mondo dei cetacei" - Libreria del Mare

Un incontro a tema sui cetacei, per scoprire come vivono, chi sono, come ballano, come comunicano e tante altre cose. Canti, suoni, danze e storie faranno parte del laboratorio ludico dedicato ai bambini, che sabato 12 ottobre, dalle 17 alle 18.30, alla Libreria del Mare di Palermo, potranno conoscere più da vicino questi animali.