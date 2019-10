Sette capolavori perduti in mostra a Palermo dall'11 ottobre

La mostra "Il ritorno dei capolavori perduti, inaugurata oggi a Palermo e aperta dall'11 ottobre all'8 dicembre alla Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, accoglie sette capolavori della storia dell'arte andati distrutti, dispersi, rubati o bruciati, facendoli rivivere attraverso le tecnologie all’avanguardia di Factum Arte, l’organizzazione internazionale fondata da Adam Lowe a Madrid che, oltre a collaborare con alcuni tra i più famosi artisti contemporanei nella realizzazione delle loro opere, è impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico mondiale. Ognuna delle tele possiede una storia altrettanto straordinaria che Sky Arte ha raccolto in una serie di documentari. Le opere sono sette, otto se si considera la Natività del Caravaggio, di cui è già stato realizzata la “ri-materializzazione” in altissima definizione, la quale ha preso il posto della tela rubata all’oratorio di San Lorenzo nel capoluogo siciliano cinquant'anni fa. La mostra rientra, infatti, nelle iniziative che la città di Palermo organizza per i 50 anni dal furto della tela di Caravaggio.

Myrto di Tamara de Lempicka

Le opere

Le opere in mostra sono Medicina (1900-1907) di Gustav Klimt, Ninfee (1914-1926) di Claude Monet, Vaso con Cinque Girasoli (1888) di Vincent Van Gogh, Concerto a Tre (1663-1666 ca) di JanVermeer, Ritratto di Winston Churchill (1954) di Graham Sutherland, Myrto (1929) di Tamara de Lempicka e La torre deicavalli azzurri (1913) di Franz Marc.

La mostra

In occasione dell’anniversario del furto, nell’ambito delle manifestazioni di Caravaggio50 organizzate dagli Amici dei Musei Siciliani, la mostra racchiude in un unico museo sette riproduzioni digitali di altrettanti capolavori inestimabili di cui si sono perse le tracce. Il lavoro di ri-materializzazione è firmato dal team di storici, artisti, restauratori ed esperti di software 3D di Factum Arte. La mostra è stata inaugurata alla Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, del direttore di Sky Arte Roberto Pisoni, di Adam Lowe di Factum Arte, del direttore dell’Abatellis, Evelina De Castro e di Bernando Tortorici di Raffadali, presidente degli Amici dei Musei Siciliani. Curata dagli Amici dei Musei Siciliani in collaborazione con SkyArte e Factum Arte, è promossa dall’Assessorato regionale Beni Culturali e Identità Siciliana. Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 19.

I documentari di Sky Arte

Dopo “Operazione Caravaggio”, documentario dedicato alla ri-materializzazione dell’opera di Caravaggio Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, restituita all'Oratorio della Compagnia di San Lorenzo di Palermo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su Sky Arte è in onda la serie “Il Mistero dei Capolavori Perduti”. Ciascun episodio racconta la storia di ogni singolo capolavoro, quella dell’artista che lo ha realizzato, la sua sparizione o distruzione e l’emozionante processo attraverso il quale è stato riportato alla luce da Sky Arte grazie alle più recenti tecnologie.