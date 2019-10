La Sicilia ha il triste primato, con un'incidenza del 38,6% della popolazione, della presenza di giovani etichettabili come "Neet" (Not in education, employment or training). Ossia che non studiano, non lavorano e non seguono nessun percorso di formazione. A seguire Calabria (36,2%) e Campania (35,9%).

Rapporto Unicef

Questo è uno dei dati più significativi contenuti nella ricerca di Unicef Italia "Il silenzio dei Neet. Giovani in bilico tra rinuncia e desiderio", realizzata sugli ultimi dati Istat del 2018. La fotografia dei giovani Neet italiani evidenzia una composizione particolare quanto intuibile sotto il profilo dell'età: nel 47% dei casi tra i 25 e i 29 anni, nel 38% tra i 20 e i 24 e il restante 15% nella forchetta 15-19 anni. La maggior parte di questa tipologia di giovani ha anche conseguito un diploma di scuola secondaria superiore (49%), a fronte di un 40% con un livello di istruzione più basso e addirittura di un 11% di laureati. Nel complesso, nella fascia di età 15-29 anni conta in tutto 2.116.000 persone. Nel Nord Italia sono il 15,5%, nel Centro il 19,5% e nel Sud il 34%.

Il confronto con l'Europa

In Europa il triste primato è proprio dell'Italia, seguita da Grecia (19,5%), Bulgaria (18,1%), Romania (17%) e Croazia (15,6%). Invece le nazioni con il tasso di neet più contenuto sono i Paesi Bassi (5,7%), la Svezia (7%) e Malta (7,4%). Il progetto "Neet Equity" ha preso il via a maggio 2018 e si concluderà nel 2020. Nello specifico si rivolge a 300 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 22 anni, quindi nella fase di transizione dalla scuola secondaria al mondo del lavoro. In particolare il progetto di Unicef Italia si prefigge lo scopo di migliorare la capacità dei territori nel costruire politiche attive e partecipate, capaci di includere tutti.