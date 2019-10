La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione depressionaria responsabile della recente ondata di maltempo seguita ad alimentare condizioni instabili sulla Sicilia, specie lungo la fascia orientale dell'isola, da segnalare, in particolare, ancora la possibilità di piogge e qualche acquazzone specie sul Siracusano. Temperature stabili, venti tesi di Grecale. Mari mossi o molto mossi, specie lo Ionio e il Canale di Sicilia.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.