Catania, minacce di morte a genitori e sorellina minorenne: arrestato

In provincia di Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni per maltrattamenti in famiglia, reati commessi nei confronti del padre di 60 anni, la madre di 55 e una sorella minorenne di 13. Secondo l'accusa, in preda all'abuso di alcolici, il 36enne da circa un anno minacciava i genitori e la sorella.

La denuncia

Nei giorni scorsi un episodio che ha convinto le vittime a chiedere aiuto ai carabinieri. L'uomo, dopo diverse minacce ("vi devo ammazzare!", la frase) mentre teneva in mano una forbice, pronunciava frasi come "qui comando io, dovete fare quello che dico io!". Anche in presenza dei carabinieri, che lo hanno bloccato, ha continuato a minacciare i genitori.