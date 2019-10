Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 7 ottobre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Nuovo peggioramento del tempo sulle nostre regioni per l'arrivo di un impulso instabile che darà vita ad una circolazione di bassa pressione sul Tirreno. Peggiora dalla Campania con piogge in estensione all Calabria e alla Sicilia dove assumeranno carattere di acquazzone o temporale. Tra sera e notte ulteriore intensificazione dei fenomeni su Calabria ionica e Sicilia orientale con fenomeni temporaleschi anche forti e rischio nubifragi. Temperature in calo, venti meridionali o orientali anche moderati. Mari in prevalenza mossi con moto ondoso in aumento sul basso Tirreno e sullo Ionio

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,4 µg/m³.