Meteo a Palermo: le previsioni del 6 ottobre

La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Temperature in calo tra Calabria e Sicilia, massime in rialzo in Campania. Venti moderati di Ponente, fino a tesi su Canale di Sicilia, basso Tirreno e province occidentali dell'isola. Molto mossi il basso Tirreno e il Canale di Sicilia, poco mosso lo Ionio sotto costa.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,2 µg/m³.