Incendio a San Giuseppe Jato, danneggiati mezzi di raccolta rifiuti

In un incendio scoppiato in un autoparco lungo la strada provinciale 20 a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, sono rimasti danneggiati circa 40 mezzi utilizzati dalla Cogesi servizi ambientali, società che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel corso della notte i vigili del fuoco di Partinico, aiutati dai rinforzi arrivati da Palermo, hanno lavorato per spegnere le fiamme che hanno provocato danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire le cause del rogo.