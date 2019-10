Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 4 ottobre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La saccatura nordatlantica trasla verso levante, in direzione dei Balcani. In questo contesto, l'afflusso di correnti fresche e umide in quota dai quadranti nordoccidentali alimenta condizioni di generale variabilità in Sicilia e sulla bassa Calabria, apportando ancora qualche piovasco localizzato lungo i versanti tirrenici e occasionali rovesci pomeridiani a ridosso delle aree interne montuose. Tempo più stabile e soleggiato in Campania. Temperature massime in rialzo in Campania, in ulteriore lieve flessione altrove con valori nuovamente in linea con le medie stagionali. Persiste una vivace ventilazione tra Grecale e Tramontana. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,4 µg/m³.