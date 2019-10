Vittoria, minacce e botte ai genitori per denaro: arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Vittoria, in provincia di Ragusa, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Da quanto ricostruito, il 45enne ha picchiato i genitori per avere il denaro per droga, sigarette e slot-machines. Le vessazioni sono iniziate sei mesi fa: l'uomo sarebbe arrivato anche a danneggiare casa e ad aggredire la madre. Anche il padre, costretto su una sedia a rotelle, subiva le stesse angherie. Le indagini sono iniziate a seguito dei ripetuti interventi effettuati tra l'aprile e il settembre scorsi nell'abitazione della famiglia.