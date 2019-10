A causa della presenza sulla carreggiata di un cavo della linea dell'alta tensione gestita da Terna e di un altro in posizione precaria, la statale 113 è stata momentaneamente chiusa dal km 211 al km 213, in territorio di Termini Imerese (Palermo). Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. Dalle prime informazioni, il tempo necessario per il ripristino della linea ad alta tensione è stimato in circa 12 ore.

La nota di Terna

"Terna si scusa per i disagi arrecati e informa che i propri tecnici sono prontamente intervenuti e stanno lavorando per ripristinare al più presto le normali condizioni di traffico stradale e ferroviario". Questa la nota diffusa da Terna.

Data ultima modifica 02 ottobre 2019 ore 19:31