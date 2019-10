La situazione meteo in città

A Palermo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Una perturbazione nordatlantica raggiunge l'Italia, apportando un marcato peggioramento del tempo. Inizio di giornata ancora stabile sulla Sicilia, con poche nubi sparse in un contesto quasi ovunque soleggiato. Seguirà un progressivo incremento della copertura nuvolosa alta e stratificata dal pomeriggio a partire dalla Sicilia occidentale, in serata primi fenomeni su Trapanese e Agrigentino. Temperature in lieve flessione. Mari da poco mossi a mossi.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.