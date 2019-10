Meteo a Palermo: le previsioni dell’1 ottobre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Mentre le regioni del Sud Italia permangono sotto l'egida di un debole campo anticiclonico, il flusso atlantico tende gradualmente ad abbassarsi di latitudine, associato a correnti umide occidentali. Inizio di giornata stabile e ampiamente soleggiato su Campania, Calabria e Sicilia, con solo qualche banco nuvoloso circoscritto al Tirreno e temporanee riduzioni di visibilità al primo mattino nelle vallate interne; nel corso del pomeriggio consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle aree interne montuose, ma senza fenomeni associati.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare quasi calmo.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,6 µg/m³.