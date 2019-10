Trovato con 600mila euro di cocaina pura in auto: arrestato a Catania

Un uomo di 37 anni, R. N., è stato arrestato dai carabinieri a Catania con sei chili di cocaina pura per un valore di oltre 600mila euro in auto. L'uomo era stato fermato per un controllo lungo viale Kennedy e ha tentato di eludere il posto di blocco imboccando una traversa vicina.

L’arrestato si trova nel carcere di Piazza Lanza

I militari, sapendo che era una strada senza sbocco, hanno seguito l'auto e bloccato l'uomo mentre tentava un’inversione. La droga, suddivisa in cinque panetti, era nascosta nel vano motore. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per comprendere il ruolo del corriere e il canale di approvvigionamento della droga da parte della criminalità organizzata etnea. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.