Catania, nasconde in casa marijuana e cocaina: arrestato 30enne

Droga per un valore di oltre 40 mila euro è stata sequestrata dai carabinieri di Catania dopo il blitz effettuato nell'abitazione di via Ustica di un uomo di 30 anni, M. V., il quale è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

I militari hanno fatto irruzione dopo aver notato un via vai di persone. In casa sono stati trovati 220 grammi di cocaina e 15 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, e materiale per il confezionamento. Altri 400 grammi di marijuana e 8 grammi di cocaina, anche queste già suddivisi in dosi, sono state trovate in un'intercapedine di una parete dello scantinato del condominio. Il 30enne è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.