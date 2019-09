La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La parziale rimonta di un campo anticiclonico determina condizioni di generale stabilità sulle regioni meridionali. Giornata a tratti variabile in Sicilia, con nubi più compatte e insistenti sui settori orientali dell'isola. Temperature senza variazioni significative. Basso Tirreno e Ionio poco mossi, Canale di Sicilia da mosso a poco mosso. Domenica prevista la formazione di annuvolamenti lungo la fascia tirrenica, dove non si escludono brevi e locali piovaschi tra la sera e la notte.

La situazione meteo a Catania

A Catania sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 1,7 µg/m³.