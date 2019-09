La situazione meteo in città

A Palermo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Correnti nordoccidentali seguitano ad interessare il Sud Italia alimentando ancora condizioni di lieve variabilità atmosferica. Ancora non escluso qualche breve e sparuto fenomeno sui rilievi della Calabria. Tempo più asciutto e soleggiato in Campania, nuvolosità in graduale incremento sui settori orientali della Sicilia nel corso della serata. Temperature senza variazioni significative. Venti tra NO e NE, moderati sullo Ionio. Mari mossi, ma con tendenza a graduale indebolimento del moto ondoso nel corso del dì.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.