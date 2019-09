Il 28enne M. T., di Carlentini, in provincia di Siracusa, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e di munizionamento dai carabinieri di Augusta insieme con i colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi (Catania). In casa dell’uomo, per il quale sono stati disposti i domiciliari, sono stati trovati oltre tre chili di marijuana, tre piante di cannabis e 120 cartucce per fucile calibro 12 e calibro 16.