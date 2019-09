Meteo a Palermo: le previsioni del 23 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La depressione atlantica interessa direttamente anche la Campania, con temporali fin dal mattino, specie sulle coste. Su Sicilia e Calabria dapprima solo velature e stratificazioni, con qualche nube più consistente sulla Sicilia meridionale; tra il tardo pomeriggio e le ore serali giungono delle piogge anche sulla Calabria tirrenica e banchi nuvolosi a tratti compatti sul Messinese. Venti moderati meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali. Mari che diverranno mossi o molto mossi. Temperature in lieve calo sulla Campania, altrove stabili e miti.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,4 µg/m³.