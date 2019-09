Termini Imerese, operai della Blutec occupano la stazione ferroviaria

Un centinaio di operai della Blutec ha occupato la stazione ferroviaria di Fiumetorto nei pressi dell'agglomerato industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. Le tute blu protestano contro "lo stallo politico e di uno stato di incertezza che coinvolge migliaia di famiglie dello stabilimento termitano". Per esprimere solidarietà ai lavoratori, presente sul posto anche il deputato regionale del Movimento 5 stelle, originario di Termini Imerese, Luigi Sunseri.

I sindacati: "La protesta non si fermerà, servono risposte immediate"

"La protesta non si fermerà, servono risposte immediate sul futuro di Blutec a Termini Imerese, non si può continuare a vivere nell'incertezza totale sulla copertura degli ammortizzatori sociali e sul ritorno a lavoro", dicono Antonio Nobile segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani e il responsabile Fim Cisl Blutec Giacomo Raneri. "Durante l'assemblea abbiamo ribadito quanto sia urgente un incontro al Mise sulla questione della cassa integrazione, che non viene percepita già dal mese di giugno. La Regione deve essere protagonista della vertenza e deve mantenere l'impegno che si era assunta con un accordo siglato al Ministero, quello cioè di dare copertura per la rimanente cigs di tutto il 2019. Ad oggi invece - aggiungono Nobile e Raneri - non abbiamo nessuna risposta concreta e il 31 ottobre scadono i termini per la presentazione della domanda da parte dell'amministratore Blutec".