Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 22 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un temporaneo cuneo anticiclonico protegge anche il Sud Ovest d'Italia, ma dalla sera una depressione atlantica inizierà a lambire già la Campania. Giornata solo in parte soleggiata, con velature in transito, a tratti compatte, specie nella seconda parte del giorno. Al mattino possibili temporali sulla Sicilia occidentale, ancora da valutare nella loro dinamica. In serata nubi in aumento più deciso dalla Campania, con tendenza a piogge e anche qualche temporale sull'alta Campania. Temperature stabili o in temporaneo lieve aumento, venti in rotazione dai quadranti meridionali. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,2 µg/m³.