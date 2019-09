Le previsioni meteo del weekend a Palermo dal 21 al 22 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La pressione è in aumento e questo determina una giornata nel complesso stabile ed asciutta. Tuttavia al pomeriggio una variabilità si potrà formare sulle zone interne e montuose fino ad estendersi anche a parte dei settori costieri. Temperature in aumento nei valori massimi. Mari poco mossi o mossi al largo. Domenica giornata solo in parte soleggiata, con velature in transito a tratti compatte nella seconda parte del giorno.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,7 µg/m³.