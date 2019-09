Messina, sciopero dei lavoratori di Blujet: disagi sullo Stretto

Dalle 9 di oggi è in corso uno sciopero del personale marittimo aderente a Uil e Cgil di Blujet, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che si occupa del solo traghettamento dei passeggeri nello Stretto di Messina. L'agitazione durerà fino alle 17. È in corso un sit in di protesta dei lavoratori.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero è stato proclamato perché, secondo gli organizzatori, ai dipendenti della società Blujet, pur svolgendo un servizio pubblico di continuità territoriale ferroviaria come recita lo statuto della società, non viene applicato il contratto nazionale del comparto ferroviario, al pari dei lavoratori di Rfi impiegati nel servizio di traghettamento dei convogli, ma il contratto dei marittimi. Contratto che, riferiscono i sindacati, sia sotto l'aspetto economico che, soprattutto, sotto l'aspetto delle tutele normative, presenta carenze rispetto al contratto delle attività ferroviarie. Filt Cgil e Uiltrasporti, sono "fermamente convinte che tale servizio di collegamento rientri a pieno titolo all'interno dell'ambito ferroviario, e sicure della sussistenza dei presupposti per una legittima rivendicazione dell'applicazione del contratto nazionale delle attività ferroviarie per scongiurare il dumping contrattuale e salariale che ne scaturirebbe sullo Stretto e all'interno dello stesso gruppo Fs", concludono i sindacati.