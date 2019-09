Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend del 21-22 settembre

Weekend all’insegna del "genio" di Leonardo da Vinci. Sono due infatti le esposizioni che si inaugurano a Palermo dedicate all’artista e inventore toscano, nell’anno del cinquecentenario della sua morte. Alla Galleria d’Arte Moderna arriva "Leonardo. La macchina dell’immaginazione", un percorso multimediale curato da Treccani, mentre al Loggiato di San Bartolomeo vengono esposte le tavole di Beppe Madaudo, ispirate alle Favole scritte da Leonardo.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

"Leonardo. La macchina dell’immaginazione" – Galleria d’Arte Moderna

È stata inaugurata martedì alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo "Leonardo. La macchina dell’immaginazione", un’esposizione multimediale curata da Treccani e progettata da Studio Azzurro. In programma fino al 26 gennaio, la mostra si compone di sette videoinstallazioni, di cui cinque interattive, che coinvolgono il visitatore in un racconto di immagini e suoni capace di rievocare il complesso mondo dell’immaginazione di Leonardo.

"Le favole di Leonardo da Vinci" – Loggiato di San Bartolomeo

Sono 59 le tavole, tra testi e disegni, esposte alla mostra “Le favole di Leonardo da Vinci” di Beppe Madaudo, tutte ispirate alle Favole scritte dal Genio toscano, nel quale i racconti vengono interpretati come metafora della condizione umana che sfida gli elementi, imponendo leggi che ne muteranno per sempre l’armonia originaria. Oltre alle illustrazioni, alcune delle quali introdotte da Santo Versace, sono in mostra altri 13 dipinti realizzati ad hoc per l’occasione, che propongono una rivisitazione di altrettante opere leonardesche. L’esposizione è visitabile presso il Loggiato di San Bartolomeo fino al 31 ottobre.

"A colori" – ex fonderia Oreteo

Dal 20 al 28 settembre, presso gli spazi espositivi dell’ex Fonderia Oretea, in Piazza Fonderia 3, saranno esposte le fotografie dei soci dell’associazione ‘Lunghezze d’onda’. Venti scatti a colori montati su pannelli in kapafix che riproducono soggetti diversi, nei quali vengono evidenziati gli accostamenti di colori, protagonisti dell’esposizione.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a settembre 2019

"World Press Photo" - Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba

Fino a domenica 6 ottobre, a Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba in corso Vittorio Emanuele 382, per il terzo anno consecutivo saranno in mostra gli scatti più belli del 2018, raccolti nell'esposizione 2019 del "World Press Photo", il più importante concorso di fotogiornalismo internazionale. I visitatori possono immergersi in un viaggio documentale e testimoniale nel mondo della fotografia e del giornalismo composto da alcuni iconici scatti che hanno fatto la storia.

"La prima volta di un’abitudine" - L’Ascensore

Da sabato 7 settembre a domenica 13 ottobre, le opere dell’artista spagnolo Juan Carlos Ceci sono in mostra all’interno degli spazi espositivi de L'Ascensore in vicolo Niscemi 8, a Palermo. L’esposizione, il cui titolo è “La prima volta di un’abitudine”, si compone per lo più di piccoli oli rappresentanti spazi naturali e invita lo spettatore a guardare i lavori in maniera attiva e critica.

"Leonardo da Vinci, la ragione dei sentimenti. Macchine, disegni e anatomia" - Palazzo Bonocore

Nel cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci, anche Palermo celebra il Genio italiano con una mostra a Palazzo Bonocore, aperta fino al 29 settembre. L’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata dal professor Alberto D’Atanasio, rappresenta un’occasione unica per ammirare e comprendere in una visione d’insieme la straordinaria complessità del Genio nella pittura del suo tempo. Un progetto espositivo che fa proprio il concetto di "edutainment", ossia la realizzazione di un genere d’intrattenimento culturale e "family oriented", formativo e spettacolare.

"Frida Kahlo. I colori dell'anima" - Palazzo Zingone Trabia

Una mostra che è un grande omaggio a una tra le artiste più amate di tutti i tempi. "Frida Kahlo - I colori dell’anima" è la prima mostra in Sicilia dedicata alla grande artista messicana. Nel grande progetto espositivo trovano posto oltre settanta scatti, in parte inediti, di Leo Matiz, fotografo colombiano, che ha realizzato intensi ritratti di Frida intorno agli anni Quaranta. Presente al vernissage Alejandra Matiz, figlia di Leo e presidente della Fondazione a lui dedicata che, racconterà il rapporto tra Frida e suo padre. La mostra rimarrà aperta fino al 29 settembre. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20, sabato e domenica dalle 9.30 alle 21.

"Shifting Stances" – Palazzo Riso

È visitabile fino al 2 dicembre, presso il Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea Palazzo Risi di Palermo la mostra fotografica “Shifting Stances”. Realizzata in collaborazione con il Museo regionale Palazzo D’Aumale di Terrasini, l’esposizione si compone di diverse installazioni. Tra queste, Divided To The Ocean di James Russell Cant, che presenta ritratti di persone che sono emigrate attraverso il mare in Inghilterra, e Sea/Change, l’evoluzione del panorama sociale di Folkestone, città della costa inglese, vista attraverso l’obiettivo di Lee Broadhurst-Hooper. Orari di visita: martedì, mercoledì e domenica dalle ore 10 alle 19.30. Dal giovedì al sabato dalle ore 10 alle 23.30. Lunedì chiuso.

Mostre da non perdere nel resto della Sicilia

"Zeester" – Museo Civico di Castelbuono

È stata inaugurata giovedì 8 agosto, presso il Museo Civico di Castelbuono, "Zeester", la mostra personale di Lupo Borgonovo in collaborazione con Ypsigrock Festival. Zeester, in olandese "stella marina", è il titolo che l'artista ha scelto senza un riferimento preciso alle opere esposte, ma per il suo valore fonosimbolico: il suono che produce, ma anche la forma delle lettere, cosi come accade nella poesia visiva o nelle sperimentazioni delle Avanguardie artistiche di inizio Novecento. La mostra resterà aperta fino al 29 settembre, visitabile dal lunedì a domenica con i seguenti orari: 09.30-13.00 e 15.00-18.30.

"Scoprici, Antonello da Messina" - Museo Mandralisca di Cefalù (PA)

È aperta da sabato 8 giugno la mostra "Scoprici, Antonello da Messina. Due ritratti per Cefalù", a cura del professor Giovanni Carlo Federico Villa. Per la prima volta a Cefalù, e fino al 26 novembre, un’opera non siciliana di Antonello da Messina sarà esposta nella Pinacoteca Mandralisca: il “Ritratto d’uomo” della collezione Mandralisca sarà in compagnia del “Ritratto d’uomo – Malaspina”, della collezione dei Musei Civici di Pavia.

"Leonardo da Vinci, i volti di un genio" - Catania

I saloni di Palazzo Valle, a Catania, ospitano fino al 24 novembre la mostra "Leonardo Da Vinci - I volti di un genio". Installazioni audiovisive, ricostruzioni realistiche, applicazioni di realtà mista e aumentata, infografica, repliche dei manoscritti dell’artista e inventore toscano e sorprendenti applicazioni tecnologiche accompagneranno i visitatori alla scoperta del Genio. Il progetto è di Christian Gálvez, prodotto da Sicilia Musei, Italia Museo, Iniciativas Y Exposiciones, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia Madrid e la collaborazione di Leonardo DNA Project. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00.

Eventi per bambini a Palermo

Zeste Kids – Zeste Hub

Tutti i martedì e i giovedì di settembre, dalle 17.00 alle 19.00, sono aperti presso lo Zeste Hub diversi laboratori creativi dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni, che potranno dare spazio alla loro creatività giocando e maneggiando materiali sempre diversi. Dalla stoffa a vari materiali da riciclo, dall’argilla agli slime, impareranno a realizzare passo dopo passo svariati oggetti e giocattoli e a conoscerne il funzionamento.