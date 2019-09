Catania, picchia la compagna da tre mesi per gelosia: arrestato 28enne

Un giovane di 28 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri su disposizione della Procura per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della fidanzata 38enne. Per oltre tre mesi la vittima sarebbe stata minacciata ed aggredita dal compagno, che manifestava una gelosia ossessiva nei suoi confronti.

Il 28enne divulgò una foto della donna che la ritraeva nuda

Il 23 agosto scorso la donna, che non aveva fino ad allora denunciato il compagno per paura di ritorsioni, andò dai carabinieri con il volto sfregiato sul lato destro, gli occhi tumefatti e vari lividi e consegnò loro il referto dell'ospedale Garibaldi nel quale era stata medicata e giudicata guaribile in 30 giorni per la frattura delle ossa nasali, un trauma cranico non commotivo, contusioni facciali multiple e perforazione post traumatica del timpano destro. Il compagno l’aveva picchiata perché mentre si trovava in auto con lui aveva ricevuto una chiamata dell'ex. Il mese precedente, dopo aver divulgato a sua insaputa una foto che la ritraeva nuda, l'aveva minacciata di morte.