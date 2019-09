Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 19 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Giornata improntata a condizioni di spiccata variabilità sulle regioni meridionali con nubi più compatte sulla Campania tirrenica al primo mattino e addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna nelle aree interne montuose, ivi con possibilità di rovesci e locali temporali pomeridiani. Temperature in diminuzione, più marcata in Campania. Ventilazione in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali. Ionio poco mosso, Canale di Sicilia e Tirreno da poco mossi a mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,4 µg/m³.