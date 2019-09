Mafia, a Gela imprenditori e un avvocato affiliati al clan: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate per associazione mafiosa aggravata con l’accusa di aver fatto parte del clan Rinzivillo di Gela. A eseguire oggi le ordinanze di misura cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Dda locale, la polizia.

L'ascesa del boss

Gli arresti odierni si inseriscono nell’ambito dell'operazione 'Extra fines' che portò all'arresto nel 2017 di 37 affiliati al clan Rinzivillo. L'indagine fece luce sull'ascesa del boss Rinzivillo che, approfittando della carcerazione dei suoi fratelli, riorganizzò il clan introducendo anche nuove figure al suo interno.

L'avvocato, uomo di fiducia del boss

Fra gli uomini di fiducia del boss, sin dal 2016, c’era anche un avvocato del Foro di Gela, che faceva da braccio destro del boss negli affari intessuti con altri appartenenti al clan. Rinzivillo impartiva al legale ordini precisi, e la disponibilità dell’avvocato nei confronti del boss gelese era proseguita anche dopo la carcerazione del boss dato che l’avvocato faceva da tramite tra il boss detenuto e l’esterno. Da un lato attraverso il legale Rinzivillo, approfittando del suo status di insospettabile, faceva pervenire ai membri del clan a piede libero i suoi ordini, dall’altro l’avvocato consegnava al boss messaggi provenienti dai sodali liberi, mostrandogli dei fogli scritti a mano durante i colloqui in carcere.

I due imprenditori arrestati

Fra gli arrestati oggi, anche un imprenditore gelese operante nel commercio di carni. L’uomo assicurava aiuto economico al clan, al boss Rinzivillo e ad altri sodali detenuti, era disponibile ad assumere personale indicato dal capomafia, e favoriva inoltre l'infiltrazione del clan nel tessuto economico legale attraverso il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. L'imprenditore è indagato anche per tentata estorsione, aggravata per averla commessa in qualità di appartenente al clan mafioso, per aver minacciato di morte un imprenditore concorrente se avesse continuato ad offrire ai clienti la stessa carne da lui commercializzata. In manette anche un imprenditore, di Licata, attivo nel settore dei cosmetici e profumi: l’uomo favoriva il boss nell'attivazione di attività economiche funzionali all'investimento e riciclaggio denaro sporco, avvalendosi anche in questo caso del legale. Infine, è stato arrestato uno storico appartenente al clan di Gela che, approfittando dei permessi premio durante la carcerazione a Milano, aveva ripreso i contatti con Rinzivillo combinando un incontro tra quest'ultimo e l'esponente di cosa nostra di Salemi.