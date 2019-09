Meteo a Palermo: le previsioni del 18 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Temperature massime in lieve rialzo in Sicilia, invariate sulle regioni peninsulari. Ventilazione debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste; da segnalare rinforzi da Ponente sul basso Ionio. Mari: basso Tirreno quasi calmo, poco mossi il Canale di Sicilia e lo Ionio.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,9 µg/m³.