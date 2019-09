Gela, segnalazione su app "You Pol": tre arresti per droga

A Gela la polizia ha arrestato tre persone nell'ambito di un'operazione antidroga scattata in seguito a una segnalazione sulla app "You Pol". Uno è finita in carcere, due agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso. All'operazione hanno preso parte le unità cinofile della Questura di Catania. La segnalazione è arrivata il 26 maggio 2018 e da lì è scattata l'indagine.