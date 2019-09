Ha fatto arrestare il padre che per l’ennesima volta stava picchiando la madre davanti a lui e ai suoi due fratelli di 16 e 4 anni. È accaduto a Gravina di Catania, in una casa di Via Fratelli Bandiera. Il ragazzo, di 17 anni, è riuscito a chiamare i carabinieri che si sono recati sul posto e hanno bloccato l’uomo, di 42 anni. Presso l’abitazione sono intervenuti anche i sanitari del 118. Dopo la convalida del gip, il padre è stato posto ai domiciliari in un appartamento diverso da quello in cui vive la famiglia. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce.