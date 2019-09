Meteo a Palermo: le previsioni del 16 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La persistenza di un campo di alta pressione di matrice subtropicale determina un inizio di settimana stabile e ampiamente soleggiato sulle regioni meridionali. Da segnalare, in questo contesto, solo il transito di innocue velature e i consueti addensamenti nuvolosi - di scarsa consistenza - nelle aree interne nel corso del pomeriggio, senza fenomeni associati. Temperature in lieve calo in Campania e lungo i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia, stazionarie altrove. Venti deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo i tratti costieri. Mari: Ionio mosso a largo, poco mosso sotto costa; Tirreno e Canale di Sicilia quasi calmi o al più poco mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,2 µg/m³.