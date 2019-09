Punta Raisi: 25mila euro nel doppio fondo delle valigie: sequestrati

La guardia di finanza e l'ufficio delle Dogane hanno sequestrato all'aeroporto di Punta Raisi 25mila euro in contanti ad alcuni imprenditori cinesi in partenza. I militari hanno trovato i soldi nel doppio fondo delle loro valigie. Le indagini erano iniziate dall'analisi dei redditi degli imprenditori, che a a fronte di debiti erariali per svariati milioni, non versavano nemmeno un euro nelle casse dello Stato.

In corso accertamenti delle Fiamme Gialle

Gli imprenditori hanno dichiarato che i soldi erano destinati all'affitto di abitazioni per i soggiorni nel periodo estivo. Nei confronti dei proprietari degli immobili, tutti italiani, sono in corso accertamenti per verificare la eventuale corresponsione di canoni di locazione in nero.