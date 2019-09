Droga, sgominata una piazza di spaccio nel Catanese

A Biancavilla, nel Catanese, i carabinieri hanno inferto un duro colpo a un gruppo criminale che gestiva una vasta "piazza di spaccio". Quattro le persone finite in manette. Si tratta di Vincenzo Pellegriti di 39 anni, ritenuto il promotore dell'associazione per delinquere, e la sua compagna Alessandra Greco di 28 anni. Inoltre, il provvedimento è stato notificato in carcere, perché già detenuti per altra causa, a Paolo Battiati di 36 anni e Antonino Galvagno di 26. Durante le indagini, da giugno 2017 a aprile 2018, i militari hanno arrestato in flagranza 10 persone e sequestrato due chili di marijuana, 100 grammi di cocaina e 100 euro.