Anziano trovato morto in casa nel Palermitano: disposta autopsia

Verrà eseguita domani, mercoledì 11 settembre, all'istituto di medicina legale del policlinico l’autopsia sul corpo di Mercurio Nepa, l’anziano trovato senza vita in casa a Terrasini, nel Palermitano, ieri. L’uomo, 84 anni, è stato rinvenuto dal badante nel letto con alcuni pezzi di nastro adesivo alle gambe. Le mani erano libere. Il corpo non presentava segni di violenza o ferite e non c'erano segni di effrazione alle finestre e alla porta dell’abitazione. L'ipotesi di una rapina all’origine del delitto resta valida, a causa di alcune stanze trovate a soqquadro. Tuttavia alcune persone che frequentavano l’appartamento hanno riferito che c’era sempre un certo disordine. Ieri i carabinieri hanno ascoltato il badante e altri parenti che vivono a Terrasini.

La denuncia per usura

Nepa, da tutti conosciuto come Mike, era stato denunciato dalla guardia di finanza per usura e gli erano stati sequestrati i beni. Nella sua abitazione i militari avevano trovato polizze di assicurazione sulla vita, quote di fondi d'investimento e denaro contante per oltre 135 mila euro. Dopo quattro anni, Nepa era stato assolto e gli era stato restituito il patrimonio sequestrato.